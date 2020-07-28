https://ria.ru/20200728/1575021290.html
В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования
Самолет Ту-204 приземлился в аэропорту "Шереметьево" в связи с отказом навигационного оборудования, посадка прошла в штатном режиме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:56
2020-07-28T08:56
ту-204
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574034150.html
химки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-204, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия