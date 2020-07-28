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В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования
Самолет Ту-204 приземлился в аэропорту "Шереметьево" в связи с отказом навигационного оборудования, посадка прошла в штатном режиме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:56
ту-204
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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353
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ту-204, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия

В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования

08:56 28.07.2020
1647
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский самолет Ту-204
Российский самолет Ту-204
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский самолет Ту-204. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Самолет Ту-204 приземлился в аэропорту "Шереметьево" в связи с отказом навигационного оборудования, посадка прошла в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Городской округ Химки, аэропорт "Шереметьево", самолет Ту-204. Посадка с отказом навигационного оборудования. Код зеленый... Сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту находился только экипаж.
Аэропорт Южно-Сахалинска
8 июля, 04:13
На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет
520002
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Ту-204Шереметьево (аэропорт)ХимкиПроисшествия
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