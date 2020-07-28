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В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Две женщины с коронавирусом скончались в Удмуртии, число жертв инфекции в регионе достигло 46 человек, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:54
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здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия)

В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

08:54 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 28 июл – РИА Новости. Две женщины с коронавирусом скончались в Удмуртии, число жертв инфекции в регионе достигло 46 человек, сообщает оперштаб республики.
"Два новых летальных случая. Женщинам было 56 лет и 31 год. Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 2323 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1765 человек выздоровели, 46 летальных случаев", - сообщает оперштаб Удмуртии.
По данным штаба, из 417 госпитализированных пациентов с коронавирусом, 19 находятся в тяжелом состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)
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