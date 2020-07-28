В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

"Два новых летальных случая. Женщинам было 56 лет и 31 год. Всего на 28 июля в Удмуртии зарегистрировано 2323 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1765 человек выздоровели, 46 летальных случаев", - сообщает оперштаб Удмуртии.