https://ria.ru/20200728/1575021142.html
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:52
2020-07-28T08:52
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здоровье - общество
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости.
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом
в Алтайском крае
за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
"На 28 июля в Алтайском крае зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8786 человек, в том числе 833 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 108, на аппарате ИВЛ – 31", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день проходят лечение 1814 человек, из них в госпиталях находятся 947 пациентов, амбулаторное лечение получают 867 человек.
"За весь период скончались 199 человек (за прошедшие сутки – три человека, два – от COVID-19, один – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончались 82 человека, по иным причинам смерти – 114 человек; на экспертизе – три человека", - уточняют в оперштабе.
Всего выздоровели 6773 человек, из них за прошедшие сутки выздоровели 294 пациента - почти в 2,5 раза больше, чем заболели за это же время.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.