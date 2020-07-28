В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Сто двадцать один человек заболел Сто двадцать один человек заболел коронавирусом Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.

"На 28 июля в Алтайском крае зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8786 человек, в том числе 833 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 108, на аппарате ИВЛ – 31", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день проходят лечение 1814 человек, из них в госпиталях находятся 947 пациентов, амбулаторное лечение получают 867 человек.

"За весь период скончались 199 человек (за прошедшие сутки – три человека, два – от COVID-19, один – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончались 82 человека, по иным причинам смерти – 114 человек; на экспертизе – три человека", - уточняют в оперштабе.

Всего выздоровели 6773 человек, из них за прошедшие сутки выздоровели 294 пациента - почти в 2,5 раза больше, чем заболели за это же время.