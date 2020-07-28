В Туве мальчик при падении с лошади застрял в стремени и погиб

В ведомстве сообщили, что по факту смерти 10-летнего мальчика проводится доследственная проверка. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти малолетнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.