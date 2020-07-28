В Туве мальчик при падении с лошади застрял в стремени и погиб

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик в Туве при падении с лошади застрял в стремени и погиб, когда животное протащило его километр по земле, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Мальчик, проживая у родственников на чабанской стоянке в местечке "Чолдак Шыраа-Булак" села Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района, помогал по хозяйству, присматривая за скотом. Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, отчего лошадь проволокла последнего на расстоянии 1 километра. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что по факту смерти 10-летнего мальчика проводится доследственная проверка. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти малолетнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.