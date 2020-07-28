Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575020838.html
В Туве мальчик при падении с лошади застрял в стремени и погиб
Десятилетний мальчик в Туве при падении с лошади застрял в стремени и погиб, когда животное протащило его километр по земле, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:43
следственный комитет россии (ск рф)
барун-хемчикский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_b632fac187dc8643084b44780d5c1870.jpg
https://ria.ru/20200703/1573833562.html
барун-хемчикский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_b632fac187dc8643084b44780d5c1870.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_e3f4f98f3f437ec17010eabf5bf29573.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_506:0:2554:2048_1400x0_80_0_0_9a80807c0b8a2f391d9cf6e6f93751f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), барун-хемчикский район, происшествия

В Туве мальчик при падении с лошади застрял в стремени и погиб

08:43 28.07.2020
1228
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик в Туве при падении с лошади застрял в стремени и погиб, когда животное протащило его километр по земле, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Мальчик, проживая у родственников на чабанской стоянке в местечке "Чолдак Шыраа-Булак" села Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района, помогал по хозяйству, присматривая за скотом. Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, отчего лошадь проволокла последнего на расстоянии 1 километра. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что по факту смерти 10-летнего мальчика проводится доследственная проверка. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти малолетнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 10:51
Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
1102701
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Барун-Хемчикский районПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Ан-2
Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Отдыхающие на пляже в Сочи
Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Сотрудник полиции
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Яйцеклетка и сперматозоиды
Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме
Побережье города Манджера, Австралия
Женщина нашла на пляже необычных существ
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 27,3 миллиона тестов на коронавирус
Боль в животе
Названы симптомы рака печени
Суперкар Lamborghini Huracan
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
Гроза
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Российский самолет Ту-204
В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния