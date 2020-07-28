Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575020697.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 631 человек, у 97 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:41
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_0:50:960:590_1400x0_80_0_0_9105142daaf224cb387f18c6afa1e11e.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_0:50:960:590_1400x0_80_0_0_9105142daaf224cb387f18c6afa1e11e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_54:0:907:640_1400x0_80_0_0_f93c5e6a3c7fff9c6f66195b624fc25b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_160:0:800:640_1400x0_80_0_0_b80f13257c50eb7e58932f5919ea1084.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с COVID-19

08:41 28.07.2020
115
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходит 631 человек, у 97 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 631 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 166 человек с подозрением на COVID/97 случаев подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 12/12 беременных, рожениц и родильниц, 1/1 человек в хирургическом отделении, 2/2 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала Краснова в Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 66 человек, из них шесть с коронавирусом. Выписано 70 человек, из них 13 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Отдыхающие на пляже в Сочи
Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В Киргизии выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 27,3 миллиона тестов на коронавирус
Машина скорой помощи
В Туве мальчик при падении с лошади застрял в стремени и погиб
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 440 пациентов с COVID-19
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Комбайн во время уборки пшеницы в Краснодарском крае
Эксперты пересматривают прогнозы урожая пшеницы с учетом засухи в Сибири
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка
В больнице в Коммунарке лечатся почти 360 пациентов
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 220 пациентов с коронавирусом
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Минкурортов Кубани не видит роста интереса к "диким" пляжам
Яйцеклетка и сперматозоиды
Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме
Тест на коронавирус
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 66 575
Зрительный зал кинотеатра
Общепит и кинотеатры в Амурской области откроются с 1 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния