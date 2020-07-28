В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил об объединении ФРГ и ГДР, комментируя слова немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса о статусе полуострова.

Маас ранее заявил, что расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли возможно, пока не "решится вопрос Крыма и Украины". По словам дипломата, Москву исключили оттуда из-за "интервенции на востоке Украины".

"Прискорбно, что глава МИД Федеративной Республики Германии, которая без какого-либо референдума аннексировала ГДР, покушается на закрепленную в нашей Конституции территориальную целостность России. Его представление о том, что воссоединение немцев мир должен приветствовать, а воссоединение русских осуждать, оторвано не только от здравого смысла современной политики, но и от принципов международного права", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, крымчане могут напомнить Маасу, что Республика Крым провозглашала свою независимость в условиях военной угрозы со стороны осуществивших переворот в Киеве националистов и имела полное право обратиться к признавшей ее России с просьбой о возвращении в родную страну, частью которой полуостров был 200 лет.

"Не хочется верить, что этническая чистка и война в Крыму больше бы порадовали немецкого политика, чем свершившееся спасение крымчан", — добавил постпред.

Мурадов также подчеркнул, что Маас сам высказался о возвращении России к переговорам в формате "восьмерки". Позиция же российского руководства по этому вопросу остается неизменной — у Москвы нет самоцели восстанавливать свое участие в группе, отметил крымский политик.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, отвергнув все обвинения. В Кремле заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.