Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575020616.html
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил об объединении ФРГ и ГДР, комментируя слова... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:55
россия
хайко маас
георгий мурадов
германия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_0:307:3080:2039_1400x0_80_0_0_95f35926fa479f514a0970a6c23fbdc5.jpg
https://ria.ru/20200727/1575002256.html
https://ria.ru/20200727/1574998403.html
А действительно (как раньше здесь кто-то комментировал), как это получилось, - страны-агрессоры (ВОВ), - теперь самые-самые хлопотуны о Крыме? Себя-то что не вспоминают со своим Блиц-кригом? Экие прям заботливые теперь
111
Ай, браво, Мурадов!!! Это лучший ответ из всех возможных!
109
8
россия
германия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_0:307:3080:2039_1400x0_80_0_0_95f35926fa479f514a0970a6c23fbdc5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_100:0:2831:2048_1400x0_80_0_0_c6194927a6aab50909ca649f1379c8d2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_441:0:2489:2048_1400x0_80_0_0_9826e93e7541dc0afe158b498f258f65.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хайко маас, георгий мурадов, германия, республика крым

В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова

08:39 28.07.2020 (обновлено: 11:55 28.07.2020)
42266
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил об объединении ФРГ и ГДР, комментируя слова немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса о статусе полуострова.
Маас ранее заявил, что расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли возможно, пока не "решится вопрос Крыма и Украины". По словам дипломата, Москву исключили оттуда из-за "интервенции на востоке Украины".

"Прискорбно, что глава МИД Федеративной Республики Германии, которая без какого-либо референдума аннексировала ГДР, покушается на закрепленную в нашей Конституции территориальную целостность России. Его представление о том, что воссоединение немцев мир должен приветствовать, а воссоединение русских осуждать, оторвано не только от здравого смысла современной политики, но и от принципов международного права", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, крымчане могут напомнить Маасу, что Республика Крым провозглашала свою независимость в условиях военной угрозы со стороны осуществивших переворот в Киеве националистов и имела полное право обратиться к признавшей ее России с просьбой о возвращении в родную страну, частью которой полуостров был 200 лет.
Российские флаги на митинге в Севастополе
27 июля, 17:37
В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"
"Не хочется верить, что этническая чистка и война в Крыму больше бы порадовали немецкого политика, чем свершившееся спасение крымчан", — добавил постпред.
Мурадов также подчеркнул, что Маас сам высказался о возвращении России к переговорам в формате "восьмерки". Позиция же российского руководства по этому вопросу остается неизменной — у Москвы нет самоцели восстанавливать свое участие в группе, отметил крымский политик.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Российские власти приняли ответные меры, отвергнув все обвинения. В Кремле заявляли, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Дмитрий Медведев
27 июля, 16:52
Медведев оценил значение G7 на фоне других форматов
4631332617
Обсудить 8
РоссияХайко МаасГеоргий МурадовГерманияРеспублика Крым
Популярные комментарии
А действительно (как раньше здесь кто-то комментировал), как это получилось, - страны-агрессоры (ВОВ), - теперь самые-самые хлопотуны о Крыме? Себя-то что не вспоминают со своим Блиц-кригом? Экие прям заботливые теперь
28 июля, 09:01
Natalia Bikowa
10610013
Ай, браво, Мурадов!!! Это лучший ответ из всех возможных!
28 июля, 10:03
salivina
10300015
Рекомендуем
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Боль в животе
Названы симптомы рака печени
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
Машина скорой помощи
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России
Побережье города Манджера, Австралия
Женщина нашла на пляже необычных существ
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Военный жестикулирует недалеко от Запретного города в Пекине
Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния