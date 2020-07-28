Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575020590.html
В Киргизии выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 548 за сутки, 28 человек умерли, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d1d5f6c5fcc592d50748674d889dd822.jpg
https://ria.ru/20200726/1574928412.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d1d5f6c5fcc592d50748674d889dd822.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_2db939b1f5525effc7df22aad2d51549.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_722aef17c281724d1496c3dce71a686e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом

08:39 28.07.2020
662
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу. Архивное фото
БИШКЕК, 28 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 548 за сутки, 28 человек умерли, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 28 июля 2020 года по республике зарегистрировано 548 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 139 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
Блокпост на въезде в Бишкек
26 июля, 08:43Распространение нового коронавируса
В Киргизии за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек. Выздоровел 1091 пациент.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных восемь - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2691 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 33844. Умерли 1329 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
Рекомендуем
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с COVID-19
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Вода ушла из подтопленных домов Октябрьского района Приамурья
Отдыхающие на пляже в Сочи
Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 21,5 тысячи
Колбы с реагентами для тестов на коронавирус
В Узбекистане начали производство тест-систем на РНК коронавируса
Блокпост на въезде в Бишкек
В Киргизии за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
Комбайн во время уборки пшеницы в Краснодарском крае
Эксперты пересматривают прогнозы урожая пшеницы с учетом засухи в Сибири
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии объявил 30 июля днем траура по жертвам коронавируса
Армянские военные в Тавушской области
Армения заявила о 17 нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
Новый Уренгой
Главу Нового Уренгоя обязали убрать стихийные свалки после жалоб жителей
Отдыхающие на пляже в Сочи
На Кубани рассчитывают принять семь миллионов туристов за лето
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Работники пожарной охраны
В МВД назвали возможную причину хлопка в жилом доме в Красноярском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния