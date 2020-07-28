https://ria.ru/20200728/1575020590.html
В Киргизии выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 548 за сутки, 28 человек умерли, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:39
2020-07-28T08:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d1d5f6c5fcc592d50748674d889dd822.jpg
https://ria.ru/20200726/1574928412.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d1d5f6c5fcc592d50748674d889dd822.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_2db939b1f5525effc7df22aad2d51549.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_722aef17c281724d1496c3dce71a686e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 28 июл - РИА Новости.
Число случаев COVID-19 в Киргизии
увеличилось на 548 за сутки, 28 человек умерли, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом
.
"На 28 июля 2020 года по республике зарегистрировано 548 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 139 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек. Выздоровел 1091 пациент.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных восемь - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2691 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 33844. Умерли 1329 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.