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В Узбекистане начали производство тест-систем на РНК коронавируса
Собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане, его мощности позволят покрыть потребности страны, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:31
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коронавирус covid-19, коронавирусы, узбекистан, в мире

В Узбекистане начали производство тест-систем на РНК коронавируса

08:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для тестов на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 28 июл - РИА Новости. Собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане, его мощности позволят покрыть потребности страны, сообщает во вторник пресс-служба министерства инновационного развития республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 21 506, скончались 122 пациента, 11 674 выздоровели.
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"Налажено массовое производство набора реагентов "Biotest - SARS-CoV-2" предназначенного для качественного определения РНК коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале мининноваций.
По данным ведомства, тест-система разработанного учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО "Biotest-LAB". "Мощность производства составит 500 тысяч систем в месяц и практически покроет потребности республики в тестах", - добавили в пресс-службе.
В начале июля Институт химии растительных веществ Академии наук Узбекистана также сообщил, что разработал тест-систему для выявления РНК коронавируса COVID-19. Тест-система была зарегистрирована в Узбекистане под маркой "ЭНКОР", было получено разрешение на ее серийное производство.
Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУзбекистанВ мире
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