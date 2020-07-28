https://ria.ru/20200728/1575020289.html
Главу Нового Уренгоя обязали убрать стихийные свалки после жалоб жителей
Главе Нового Уренгоя (ЯНАО) Ивану Костогризу внесено представление после жалоб жителей на стихийные свалки на территории города, в том числе оставшиеся после... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:30
2020-07-28T08:30
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл - РИА Новости.
Главе Нового Уренгоя
(ЯНАО) Ивану Костогризу внесено представление после жалоб жителей на стихийные свалки на территории города, в том числе оставшиеся после сноса аварийного дома в 2019 году, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре региона.
Проверку провела природоохранная прокуратура Ямала
после обращений жителей на горячую линию ведомства о стихийных свалках, а также о случаях их возгорания. Надзорный орган выяснил, что муниципалитет не принимал должных мер для ликвидации несанкционированных свалок.
"Одна из свалок отходов образовалась в результате сноса в 2019 году аварийного многоквартирного дома. Выполняющая работы подрядная организация, получив оплату по муниципальному контракту, не обеспечила уборку всех остатков отходов от снесенного дома. По результатам проверки Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор внес представление главе города Новый Уренгой", - сообщили в ведомстве.
По словам представителя прокуратуры, после рассмотрения представления мэрия запланировала мероприятия по ликвидации каждой из стихийных свалок, в том числе в рамках заключенного ранее муниципального контракта.
Возгорания в Новом Уренгое фиксируются не только в местах несанкционированного размещения отходов, но и на городской свалке, где за последний год произошло два таких случая. В сентябре 2019 года пожарным 12 часов пришлось тушить покрышки, которые, как считают местные СМИ, вывезла на свалку ТБО и подожгла неизвестная организация. В январе там же горел мусор на 100 "квадратах", ликвидировать пожар удалось за восемь часов.