Главу Нового Уренгоя обязали убрать стихийные свалки после жалоб жителей

"Одна из свалок отходов образовалась в результате сноса в 2019 году аварийного многоквартирного дома. Выполняющая работы подрядная организация, получив оплату по муниципальному контракту, не обеспечила уборку всех остатков отходов от снесенного дома. По результатам проверки Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор внес представление главе города Новый Уренгой", - сообщили в ведомстве.

По словам представителя прокуратуры, после рассмотрения представления мэрия запланировала мероприятия по ликвидации каждой из стихийных свалок, в том числе в рамках заключенного ранее муниципального контракта.

Возгорания в Новом Уренгое фиксируются не только в местах несанкционированного размещения отходов, но и на городской свалке, где за последний год произошло два таких случая. В сентябре 2019 года пожарным 12 часов пришлось тушить покрышки, которые, как считают местные СМИ, вывезла на свалку ТБО и подожгла неизвестная организация. В январе там же горел мусор на 100 "квадратах", ликвидировать пожар удалось за восемь часов.