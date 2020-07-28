МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскачество проверило детское пюре из цветной капусты, признав хорошее качество продукции, но выявив в трех образцах нарушения в промышленной стерильности и маркировке, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили пюре из цветной капусты 15 наиболее популярных, преимущественно российских, торговых марок по 441 показателю, из них 9 - показатели безопасности, 33 - показатели качества и 399 - пестициды. Данный вид овощного пюре считается наиболее популярным на рынке, при этом некоторые родители опасаются, что продукт может быть невысокого качества, содержать нитраты, пестициды, добавленную соль и крахмал, пояснили в организации выбор объекта проверки.

По итогам исследования безопасной была признана вся проверенная продукция: эксперты не обнаружили медь, кадмий, ртуть и тяжелые металлы, которые могут накапливать овощи. Не был выявлен и патулин - микотоксин, который может содержаться в овощных консервах. Количество нитратов не превышало допустимое техническим регламентом значение, отмечается в сообщении.

"Эксперты Роскачества дополнительно проверили овощное пюре на наличие пестицидов, которые не нормируются техническим регламентом, но нормируются в Европе. Результаты исследования показали, что в данной продукции нет даже следов пестицидов", - говорится в сообщении.

Претензии отсутствовали к продукции 12 торговых марок, но по итогам исследования у одной торговой марки были выявлены несоответствия по микробиологии - обнаружены кокки и неспорообразующие палочки, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза. У двух торговых марок из исследуемых были обнаружены несоответствия по маркировке: у одной из них не соответствовало фактическому содержание белка, у другой - калия.