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Роскачество проверило детское пюре из цветной капусты
Роскачество проверило детское пюре из цветной капусты, признав хорошее качество продукции, но выявив в трех образцах нарушения в промышленной стерильности и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:17
роскачество
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РИА Новости
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роскачество, еда

Роскачество проверило детское пюре из цветной капусты

09:17 28.07.2020
388
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВитрина с цветной и брюссельской капустой.
Витрина с цветной и брюссельской капустой.
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскачество проверило детское пюре из цветной капусты, признав хорошее качество продукции, но выявив в трех образцах нарушения в промышленной стерильности и маркировке, говорится в сообщении организации.
Эксперты проверили пюре из цветной капусты 15 наиболее популярных, преимущественно российских, торговых марок по 441 показателю, из них 9 - показатели безопасности, 33 - показатели качества и 399 - пестициды. Данный вид овощного пюре считается наиболее популярным на рынке, при этом некоторые родители опасаются, что продукт может быть невысокого качества, содержать нитраты, пестициды, добавленную соль и крахмал, пояснили в организации выбор объекта проверки.
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По итогам исследования безопасной была признана вся проверенная продукция: эксперты не обнаружили медь, кадмий, ртуть и тяжелые металлы, которые могут накапливать овощи. Не был выявлен и патулин - микотоксин, который может содержаться в овощных консервах. Количество нитратов не превышало допустимое техническим регламентом значение, отмечается в сообщении.
"Эксперты Роскачества дополнительно проверили овощное пюре на наличие пестицидов, которые не нормируются техническим регламентом, но нормируются в Европе. Результаты исследования показали, что в данной продукции нет даже следов пестицидов", - говорится в сообщении.
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Претензии отсутствовали к продукции 12 торговых марок, но по итогам исследования у одной торговой марки были выявлены несоответствия по микробиологии - обнаружены кокки и неспорообразующие палочки, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза. У двух торговых марок из исследуемых были обнаружены несоответствия по маркировке: у одной из них не соответствовало фактическому содержание белка, у другой - калия.
Роскачество также отмечает, что в соответствии с ГОСТом достаточность компонента цветной капусты должна составлять 4-11%, и продукция всех торговых марок соответствует требованиям. Кроме того, положительным моментом эксперты называют отсутствие во всех образцах соли и крахмала.
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