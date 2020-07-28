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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 21,5 тысячи
Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 686 и достигло 21 506, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
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353
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 21,5 тысячи

08:13 28.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТАШКЕНТ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 686 и достигло 21 506, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составляло 20 820, скончались 117 пациентов, 11 105 выздоровели.
"По состоянию на 28 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 21 506", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 686 новых случаев – это второй по численности заболевших за сутки показатель. Самый высокий прирост заболевания - 689 инфицированных - был зафиксирован 14 июля.
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За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 122 человека.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 11 674. В понедельник из больниц были выписаны 569 человек, это новый рекорд выздоровевших за день, в воскресенье – 274, в субботу – 359. Сейчас на лечении находятся 9 710 пациентов с COVID-19, в том числе 215 в тяжелом состоянии, 81 - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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