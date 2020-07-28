https://ria.ru/20200728/1575020045.html
В МВД назвали возможную причину хлопка в жилом доме в Красноярском крае
Утечка газа предположительно стала причиной хлопка в жилом доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:13
2020-07-28T08:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
рыбинский район
происшествия
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1
красноярский край
рыбинский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155252/85/1552528567_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_8416996f4836c4efdabfe5e1b7c8e98a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, рыбинский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости.
Утечка газа предположительно стала причиной хлопка в жилом доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае
, сообщает краевой главк МВД.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что утром в жилом трехэтажном доме произошел хлопок газа, пострадала пожилая женщина. На месте работает полиция, жильцы были эвакуированы.
"В 3-этажном многоквартирном жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района
, предположительно, в результате утечки газа произошел хлопок ... Из подъезда, в котором произошел хлопок, было выведено около 15 человек. Всего из здания было эвакуировано около 60 жильцов", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, женщина в сознании, ее осматривают медики, решается вопрос ее дальнейшего лечения и необходимости в госпитализации.
По данным МЧС
, пожара на месте хлопка нет. Дом трехэтажный, трехподъездный.
"На данный момент сотрудники МЧС местного пожарно-спасательного гарнизона, прибыв на место происшествия провели первоначальное обследование квартиры и жилого дома, по результатам которого было установлено, что в применении наших сил и средств необходимости нет", - сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По данным главка, работают 17 человек и 6 единиц техники.