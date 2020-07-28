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В МВД назвали возможную причину хлопка в жилом доме в Красноярском крае
Утечка газа предположительно стала причиной хлопка в жилом доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
рыбинский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, рыбинский район, происшествия

В МВД назвали возможную причину хлопка в жилом доме в Красноярском крае

08:13 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники пожарной охраны
Работники пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работники пожарной охраны. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Утечка газа предположительно стала причиной хлопка в жилом доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что утром в жилом трехэтажном доме произошел хлопок газа, пострадала пожилая женщина. На месте работает полиция, жильцы были эвакуированы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 07:49
Источник: в жилом доме в Красноярском крае произошел хлопок газа
"В 3-этажном многоквартирном жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района, предположительно, в результате утечки газа произошел хлопок ... Из подъезда, в котором произошел хлопок, было выведено около 15 человек. Всего из здания было эвакуировано около 60 жильцов", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, женщина в сознании, ее осматривают медики, решается вопрос ее дальнейшего лечения и необходимости в госпитализации.
По данным МЧС, пожара на месте хлопка нет. Дом трехэтажный, трехподъездный.
"На данный момент сотрудники МЧС местного пожарно-спасательного гарнизона, прибыв на место происшествия провели первоначальное обследование квартиры и жилого дома, по результатам которого было установлено, что в применении наших сил и средств необходимости нет", - сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По данным главка, работают 17 человек и 6 единиц техники.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРыбинский районПроисшествия
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