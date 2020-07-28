В МВД назвали возможную причину хлопка в жилом доме в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Утечка газа предположительно стала причиной хлопка в жилом доме в селе Новая Солянка в Утечка газа предположительно стала причиной хлопка в жилом доме в селе Новая Солянка в Красноярском крае , сообщает краевой главк МВД.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что утром в жилом трехэтажном доме произошел хлопок газа, пострадала пожилая женщина. На месте работает полиция, жильцы были эвакуированы.

"В 3-этажном многоквартирном жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района , предположительно, в результате утечки газа произошел хлопок ... Из подъезда, в котором произошел хлопок, было выведено около 15 человек. Всего из здания было эвакуировано около 60 жильцов", - говорится в сообщении.

По данным минздрава региона, женщина в сознании, ее осматривают медики, решается вопрос ее дальнейшего лечения и необходимости в госпитализации.

По данным МЧС , пожара на месте хлопка нет. Дом трехэтажный, трехподъездный.

"На данный момент сотрудники МЧС местного пожарно-спасательного гарнизона, прибыв на место происшествия провели первоначальное обследование квартиры и жилого дома, по результатам которого было установлено, что в применении наших сил и средств необходимости нет", - сообщили журналистам в краевом главке МЧС.