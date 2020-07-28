В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами

"Сегодня столичный регион останется в теплом секторе циклона, центр которого пока еще довольно далеко на северо-западе от столицы. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Плюс 26 - плюс 28 - в центре столицы, плюс 24 - плюс 29 - в Подмосковье", - рассказал Леус.