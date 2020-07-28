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В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами
Кратковременные дожди с грозами и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:09
михаил леус
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил леус, москва, общество

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами

08:09 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется в теплом секторе циклона, центр которого пока еще довольно далеко на северо-западе от столицы. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Плюс 26 - плюс 28 - в центре столицы, плюс 24 - плюс 29 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление слабо понижается, 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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