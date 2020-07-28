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Анастасия Ракова рассказала о проекте "Лето моей карьеры"
Проект "Лето моей карьеры", организованный центром "Моя карьера" в рамках программы летней занятости для школьников, завершился в Москве, участниками проекта в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:10
анастасия ракова
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анастасия ракова , москва, общество

Анастасия Ракова рассказала о проекте "Лето моей карьеры"

08:07 28.07.2020 (обновлено: 08:10 28.07.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Проект "Лето моей карьеры", организованный центром "Моя карьера" в рамках программы летней занятости для школьников, завершился в Москве, участниками проекта в онлайн-формате стали порядка 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва – это город возможностей, город самореализации. И наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный старт карьеры молодежи. Проект "Лето моей карьеры" позволяет ребятам определить вектор эффективного профессионального развития с учетом их личностных особенностей. Участниками программы в стали порядка 1000 подростков от 14 до 17 лет. За три недели обучения, которое прошло в онлайн-формате, ребята приобрели новые знания и навыки, встретились с успешными людьми и даже разработали собственные проекты, которые в дальнейшем будут использоваться для занятий в семейных центрах города", – рассказала Ракова.
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По её словам, обучающая программа включала в себя девять профильных школ, участники которых смогли примерить на себя одну из девяти специальностей – фотограф, IT-специалист, видеоблогер, юрист компании, лидер-предприниматель, копирайтер, менеджер по продажам, финансист и комьюнити-менеджер. Также на проекте "Лето моей карьеры" ребята смогли познакомиться с основными компетенциями, которые необходимы сегодня каждому, кто хочет легко адаптироваться в любых ситуациях. Это коммуникабельность, умение анализировать информацию, умение работать в команде и с цифровыми технологиями. Чтобы прокачать себя, свои навыки общения, научиться контролировать эмоции, понять свои желания и профессиональные стремления подростки посещали онлайн-вебинары по самопрезентации, ответственности, сотрудничеству и эмоциональному интеллекту.
"Ежедневно более 100 наставников поддерживали ребят в профильных школах, за три недели было проведено более 40 занятий. Каждый смог принять участие в одном из профессиональных треков, пройти профориентацию и встретиться с 25 работодателями. Ребят поддержали эксперты, главы крупных компаний, а также известные бизнес-тренеры", - отметила вице-мэр.
Она уточнила, что в проекте была задействована программа мотивации. За активное участие, пунктуальность и правильные ответы на вопросы ребята получали баллы. По итогу самые активные участники получили персональные подарки.
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