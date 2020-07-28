Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

"В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗ "Чукотская окружная больница", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.