https://ria.ru/20200728/1575019807.html
Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, он ждет результатов анализов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:04
2020-07-28T10:10
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
чукотка
роман копин
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чукотка
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, роман копин