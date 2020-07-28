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Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, он ждет результатов анализов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:10
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Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

08:04 28.07.2020 (обновлено: 10:10 28.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Чукотского АОГубернатор Чукотского АО Роман Копин
Губернатор Чукотского АО Роман Копин
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Чукотского АО
Губернатор Чукотского АО Роман Копин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, он ждет результатов анализов.
"В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗ "Чукотская окружная больница", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что рассматривает это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман Копин
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