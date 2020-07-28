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Источник: в жилом доме в Красноярском крае произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в жилом доме в селе Солянка в Рыбинском районе Красноярского края, по предварительным данным, пострадала женщина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

Источник: в жилом доме в Красноярском крае произошел хлопок газа

07:49 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в селе Солянка в Рыбинском районе Красноярского края, по предварительным данным, пострадала женщина, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Трехэтажный жилой дом, предварительно хлопок газа. Предварительно пострадала пожилая женщина. Эвакуированы жильцы. Все предварительно. На месте работает полиция", - сказал собеседник агентства.
По данным краевого МЧС в 6.45 мск от оперативного дежурного ЕДДС Рыбинского района поступила информация о происшествии в Солянке.
"К месту направлены силы пожарно-спасательного гарнизона, опергруппа Рыбинского района (расстояние 50 км), опергруппа из г. Красноярска (расстояние 200 км.)", - сообщили в пресс-службе, не уточняя сути происшествия.
По данным главка, работают 17 человек и 6 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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