Суд в Малайзии признал экс-премьера виновным по делу о хищении средств

Ранее сообщалось, что суд признал Разака виновным в злоупотреблении властью. Разаку по этому делу предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.

Согласно газете, суд постановил, что защита не предъявила никаких доказательств, которые бы вызвали сомнения в обвинениях. В связи с этим суд признал Разака виновным по всем семи эпизодам.

"Что касается доводов защиты о том, что Наджиб не управлял своими собственными счетами, судья сказал, что это нелогично, поскольку обвиняемый выписывал чеки и, следовательно, должен нести ответственность", - пишет издание.

По этому делу экс-премьер обвиняется в связи с обнаружением на его личных счетах средств, принадлежащих компании SRC International, дочернего предприятия фонда 1MDB, в сумме 42 миллиона малайзийских ринггитов (9,8 миллиона долларов). Бывший премьер отрицает участие в расхищении фондов компании и заявляет о том, что не знал о происхождении денег, когда они поступали на его счета.

США, Дело о средствах компании SRC – одно из группы дел, связанных с миллиардными хищениями из фонда 1MDB, находящихся в производстве суда Куала-Лумпура, в которых в качестве одного из главных обвиняемых проходит экс-премьер и несколько его ближайших помощников. Коррупционный скандал, расследование которого продолжается уже несколько лет в Малайзии, Сингапуре Швейцарии и еще нескольких странах, стал причиной поражения правительства Наджиба Разака на выборах в Малайзии в мае 2018 года. Экс-премьер, его жена Росма Мансор и несколько его ближайших помощников были арестованы вскоре после выборов. Один из главных подозреваемых по делам о хищениях в 1MDB, малайзийский бизнесмен Лоу Тек Чжо (известный также как Джо Лоу), которого следственные органы Малайзии, Сингапура и США считают разработчиком схемы хищений и основным ее исполнителем, покинул Малайзию в 2018 году, избежав ареста. Он до настоящего времени скрывается от правосудия.