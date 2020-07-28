Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575019564.html
Суд в Малайзии признал экс-премьера виновным по делу о хищении средств
Суд Куала-Лумпура в Малайзии признал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака виновным по всем семи эпизодам в деле, связанном с миллиардными хищениями из РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:47
наджиб разак
малайзия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/50781/82/507818234_0:0:2547:1433_1400x0_80_0_0_77698ac4def85929df2b05f628cbcec1.jpg
https://ria.ru/20200612/1572850835.html
малайзия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/50781/82/507818234_0:0:2547:1433_1400x0_80_0_0_77698ac4def85929df2b05f628cbcec1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/50781/82/507818234_0:0:2547:1911_1400x0_80_0_0_4b089a06ca4c3ecbdad5d872124d383c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/50781/82/507818234_148:0:2127:1979_1400x0_80_0_0_8189a91d7ea68343ed5a864892e04479.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наджиб разак, малайзия, в мире

Суд в Малайзии признал экс-премьера виновным по делу о хищении средств

07:47 28.07.2020
247
© РИА Новости / Сергей СафроновНаджиб Разак
Наджиб Разак
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Наджиб Разак. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд Куала-Лумпура в Малайзии признал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака виновным по всем семи эпизодам в деле, связанном с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, сообщает издание New Straits Times.
Ранее сообщалось, что суд признал Разака виновным в злоупотреблении властью. Разаку по этому делу предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.
Согласно газете, суд постановил, что защита не предъявила никаких доказательств, которые бы вызвали сомнения в обвинениях. В связи с этим суд признал Разака виновным по всем семи эпизодам.
"Что касается доводов защиты о том, что Наджиб не управлял своими собственными счетами, судья сказал, что это нелогично, поскольку обвиняемый выписывал чеки и, следовательно, должен нести ответственность", - пишет издание.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
12 июня, 12:50
В мэрии Харькова прошли новые обыски по делу о хищении бюджетных средств
По этому делу экс-премьер обвиняется в связи с обнаружением на его личных счетах средств, принадлежащих компании SRC International, дочернего предприятия фонда 1MDB, в сумме 42 миллиона малайзийских ринггитов (9,8 миллиона долларов). Бывший премьер отрицает участие в расхищении фондов компании и заявляет о том, что не знал о происхождении денег, когда они поступали на его счета.
Дело о средствах компании SRC – одно из группы дел, связанных с миллиардными хищениями из фонда 1MDB, находящихся в производстве суда Куала-Лумпура, в которых в качестве одного из главных обвиняемых проходит экс-премьер и несколько его ближайших помощников. Коррупционный скандал, расследование которого продолжается уже несколько лет в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и еще нескольких странах, стал причиной поражения правительства Наджиба Разака на выборах в Малайзии в мае 2018 года. Экс-премьер, его жена Росма Мансор и несколько его ближайших помощников были арестованы вскоре после выборов. Один из главных подозреваемых по делам о хищениях в 1MDB, малайзийский бизнесмен Лоу Тек Чжо (известный также как Джо Лоу), которого следственные органы Малайзии, Сингапура и США считают разработчиком схемы хищений и основным ее исполнителем, покинул Малайзию в 2018 году, избежав ареста. Он до настоящего времени скрывается от правосудия.
Фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) был создан правительством Наджиба Разака в 2009 году на базе существовавшего ранее инвестиционного фонда провинции (султаната) Тренганну. Став национальным инвестиционным фондом, 1MDB принял участие в десятках инвестиционных проектов в Малайзии и за рубежом. По материалам следствия, за время активной деятельности фонда (2009 – 2016) из него было похищено более 4 миллиардов долларов.
000000
Обсудить 0
Наджиб РазакМалайзияВ мире
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Источник: в жилом доме в Красноярском крае произошел хлопок газа
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Зрительный зал кинотеатра
Общепит и кинотеатры в Амурской области откроются с 1 августа
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Колбы с реагентами для тестов на коронавирус
В Узбекистане начали производство тест-систем на РНК коронавируса
Вид на Боготу
Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Анастасия Ракова рассказала о проекте "Лето моей карьеры"
Наджиб Тун Разак
Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью
Губернатор Чукотского АО Роман Копин
Главу Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 21,5 тысячи
Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка в Москве
Глава "Пятерочки" рассказал, какие покупатели ходят в магазины сети
Смерч
МЧС предупредило об угрозе формирования смерчей над морем в Сочи
Новый Уренгой
Главу Нового Уренгоя обязали убрать стихийные свалки после жалоб жителей
Работники пожарной охраны
В МВД назвали возможную причину хлопка в жилом доме в Красноярском крае
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки рекордное количество людей заболели COVID -19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния