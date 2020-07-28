МЧС предупредило об угрозе формирования смерчей над морем в Сочи

В Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение из-за непогоды: ливней с грозами и градом, сильном ветре. На черноморском побережье в Сочи также есть опасность смерчей.

"Утром, днем и до конца суток 28 июля, а также в течение суток 29 июля, ночью и утром 30 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.