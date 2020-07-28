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МЧС предупредило об угрозе формирования смерчей над морем в Сочи
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

МЧС предупредило об угрозе формирования смерчей над морем в Сочи

07:37 28.07.2020
659
CC BY 2.0 / Jef Nickerson / WaterspoutСмерч
Смерч
CC BY 2.0 / Jef Nickerson / Waterspout
Смерч. Архивное фото
СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение из-за непогоды: ливней с грозами и градом, сильном ветре. На черноморском побережье в Сочи также есть опасность смерчей.
"Утром, днем и до конца суток 28 июля, а также в течение суток 29 июля, ночью и утром 30 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.
В течение месяца спасатели неоднократно предупреждали об угрозе формирования смерчей в море в Сочи. Так, 21 июля смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности, разметал пляжную мебель и несколько палаток, в результате происшествия никто не пострадал.
Роман Вильфанд
23 июля, 00:33
Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
010201
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
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