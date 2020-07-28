В нескольких районах Колымы объявили штормовое предупреждение

МАГАДАН, 28 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о возможном возникновении ЧС сразу в нескольких районах Колымы, там прогнозируются сильный ветер и дожди, сообщает Пожарно-cпасательный центр (ПСЦ) региона.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Омсукчанском, Среднеканском, Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи, линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе ЖКХ … а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в регионе ожидаются ветер c порывами до 20 метров в секунду и сильный дождь.
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