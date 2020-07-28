В Кузбассе за сутки рекордное количество людей заболели COVID -19

"Еще у 79 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины 1958 года рождения из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 61 пациент выписан. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2040 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1346 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 24 новых случая выявлено в Новокузнецке, 15 – в Междуреченске, одиннадцать – в Кемерово, по восемь – в Анжеро-Судженске и Березовском, четыре – в Мысках, три – в Белово, два – в Новокузнецком районе, по одному – в Юрге, Беловском, Кемеровском и Чебулинском районах.