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В Кузбассе за сутки рекордное количество людей заболели COVID -19
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 79 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом заболевших с начала пандемии, один человек... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:31
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки рекордное количество людей заболели COVID -19

07:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у 79 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом заболевших с начала пандемии, один человек скончался, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 9 июля – 77 выявленных заболевших за сутки.
"Еще у 79 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины 1958 года рождения из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 61 пациент выписан. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2040 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1346 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 24 новых случая выявлено в Новокузнецке, 15 – в Междуреченске, одиннадцать – в Кемерово, по восемь – в Анжеро-Судженске и Березовском, четыре – в Мысках, три – в Белово, два – в Новокузнецком районе, по одному – в Юрге, Беловском, Кемеровском и Чебулинском районах.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 3408 случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6363 человека, сняты с наблюдения 82 486 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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