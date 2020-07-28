https://ria.ru/20200728/1575019143.html
В Кузбассе за сутки рекордное количество людей заболели COVID -19
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 79 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом заболевших с начала пандемии, один человек... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:31
2020-07-28T07:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Коронавирус
за последние сутки выявили еще у 79 жителей Кузбасса
, что стало максимальным суточным приростом заболевших с начала пандемии, один человек скончался, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 9 июля – 77 выявленных заболевших за сутки.
"Еще у 79 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины 1958 года рождения из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 61 пациент выписан. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2040 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1346 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 24 новых случая выявлено в Новокузнецке, 15 – в Междуреченске, одиннадцать – в Кемерово, по восемь – в Анжеро-Судженске и Березовском, четыре – в Мысках, три – в Белово, два – в Новокузнецком районе, по одному – в Юрге, Беловском, Кемеровском и Чебулинском районах.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 3408 случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6363 человека, сняты с наблюдения 82 486 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.