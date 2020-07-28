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В Японии разработали проект "выживания" театра за счет высоких технологий
Театры, переживающие тяжелые времена из-за эпидемии коронавируса, смогут выжить за счет высоких технологий, считает гендиректор японского театра "Боттян" Ёити... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:20
культура
коронавирус covid-19
япония
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коронавирус covid-19, япония

В Японии разработали проект "выживания" театра за счет высоких технологий

07:20 28.07.2020
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© Фото : Sochiku Co., LtdСцена из спектакля
Сцена из спектакля
© Фото : Sochiku Co., Ltd
Сцена из спектакля. Архивное фото
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Театры, переживающие тяжелые времена из-за эпидемии коронавируса, смогут выжить за счет высоких технологий, считает гендиректор японского театра "Боттян" Ёити Оти. Он рассказал РИА Новости о проекте, который вскоре будет представлен в министерство образования и культуры.
"Пять лет назад мы начали продвигать использование технологии 8К для популяризации театрального искусства. Главной целью было познакомить зрителя японской глубинки с достижениями японского и мирового театра. Теперь же, когда театры несколько месяцев существовали без спектаклей и без зрителей, а после открытия вынуждены продавать половину или треть билетов, 8К может стать спасением", - рассказал Оти.
Как пояснил генеральный директор театра, управление по культуре министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий поставило задачу найти источники доходов помимо кассовых сборов и объявило конкурс на проекты для развития этого направления. Для развития проекта решено использовать наработки в области внедрения 8К: в марте 2018 года в Токио был показан первый пилотный проект с участием трех спектаклей, записанных в разрешении 8К (разрешение 33,2 мегапикселя, которое превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой чёткости в четыре раза) – японскими мюзиклами "Ода радости" и "Почтальон" и спектаклем Сергея Безрукова Московского Губернского театра "Сон разума". Этот спектакль стал первым произведением иностранного театра, записанным в формате 8К. В 2019 и 2020 году прошли первый и второй Азиатские фестивали спектаклей, записанных в 8К.
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Запись, а затем демонстрация в разрешении 8К дает возможность снимать спектакли "одним кадром", не прибегая к монтажу. Благодаря высокому разрешению съемки зритель видит всю сцену целиком и сам может фокусировать внимание на актере или декорациях. В современном разрешении 2К это невозможно, так как периферия кадра оказывается немного "размытой". В случае же с 8К зритель в зале может пользоваться театральным биноклем – качество воспроизведения это позволяет.
"Наш театр простаивал без зрителей с марта. Первые спектакли мы начали давать в июне, но из-за мер безопасности можем собрать менее половины зала. Использование 8К может стать спасением. Работа с 8К может вестись по нескольким направлениям: демонстрация в интернете спектаклей онлайн, спектаклей в режиме реального времени или записанных ранее. Для этого планируется создать портал, на котором зрители смогут выбрать понравившийся им спектакль. Причем, в отличие от существующих форматов, на своем компьютере или планшете зритель может увеличить изображение и рассмотреть лицо актера или руки музыканта крупным планом", - пояснил Оти.
Также остается форма показа в театре, кино или по телевидению. Звук записывается "вживую", прямо со сцены. Через какое-то время возникает эффект "присутствия" в зале.
Ёити Оти считает, что в ситуации, когда в любой момент можно ожидать второй волны распространения коронавируса и, как следствие, нового закрытия театров для зрителей, 8К может стать своеобразным "страховочным тросом", позволяющим получать доход даже при закрытых кассах. Кроме того, широкая демонстрация театральных постановок, музыкальных произведений и концертов позволит привлечь новых поклонников театрального и музыкального искусства, которые, познакомившись с произведением с экрана, в какой-то момент захотят увидеть произведение со сцены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Буфет
24 июля, 16:47Культура
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КультураКоронавирус COVID-19Япония
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