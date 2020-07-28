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Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев извинился перед жителями за шутку о местных птицах. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:27
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200728/1575017751.html
Надо же какие ранимые хабаровчане. Когда фургалы их грабили их все устраивало. Когда на защиту воров и убийц погнали, поскакали бузить, а тут на тебе от шуточки диарея.
85
Может и правда в Хабаровске голуби жирнее чем в Москве. Чё грызете чела?
47
22
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях

07:17 28.07.2020 (обновлено: 08:27 28.07.2020)
9772
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев извинился перед жителями за шутку о местных птицах.
В первый рабочий день на новой должности Дегтярев отправился пешком на работу и снял видео, в котором пошутил, что хабаровские голуби "самые жирные и счастливые в России".

"Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению, в первую очередь, к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями", — сказал политик в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI и сопредседателю Партии роста Сергею Шнурову.

Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
Предыдущего губернатора Сергея Фургала Путин снял с поста "в связи с утратой доверия". Его арестовали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах и организации убийств. Фургал не признал вину. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Если суд вынесет приговор в этом году, до истечения срок давности, экс-главе региона грозит пожизненное заключение.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 05:16
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
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Михаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Надо же какие ранимые хабаровчане. Когда фургалы их грабили их все устраивало. Когда на защиту воров и убийц погнали, поскакали бузить, а тут на тебе от шуточки диарея.
28 июля, 08:04
Евгений Д
41010241
Может и правда в Хабаровске голуби жирнее чем в Москве. Чё грызете чела?
28 июля, 07:50
валера удовиченко
25400018
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