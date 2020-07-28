Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях

"Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению, в первую очередь, к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями", — сказал политик в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI и сопредседателю Партии роста Сергею Шнурову.