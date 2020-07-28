Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях

ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев извинился перед жителями за шутку о местных птицах.
В первый рабочий день на новой должности Дегтярев отправился пешком на работу и снял видео, в котором пошутил, что хабаровские голуби "самые жирные и счастливые в России".
"Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению, в первую очередь, к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями", — сказал политик в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI и сопредседателю Партии роста Сергею Шнурову.
Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
Предыдущего губернатора Сергея Фургала Путин снял с поста "в связи с утратой доверия". Его арестовали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах и организации убийств. Фургал не признал вину. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Если суд вынесет приговор в этом году, до истечения срок давности, экс-главе региона грозит пожизненное заключение.