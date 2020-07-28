Эксперт: пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж автомобилей

"Онлайн-продажи восстановились уже в июне - на 0,5% по отношению к июню 2019-го, а по итогам июля они совершенно точно еще более значительно превысят прошлогодний уровень. Росту способствует как продление и расширение госпрограмм поддержки при приобретении новых машин ("семейный", "первый автомобиль" и т.д.), так и, естественно, отложенный покупательский спрос, возникший из-за того, что российские автодилеры из-за карантина не работали в апреле-мае, а в некоторых городах страны дилерские центы вообще открылись только с июля", - рассказал эксперт.

Андреев отметил, что до пандемии компания прогнозировала преобладание доли онлайн-продаж автомобилей над офлайн к 2025 году. "Коронавирус лишь значительно ускорил этот процесс, и сейчас мы считаем, что это произойдет даже на год-два раньше. Предпосылки для этого - желание и готовность автопроизводителей развивать онлайн-каналы, и, конечно же, постепенный сдвиг покупательских привычек в сторону онлайн-торговли, как более быстрого, удобного и выгодного способа покупки машин. По нашим оценкам, сейчас уже около 20% покупок совершается через интернет. При этом чистые онлайн-продажи (с оплатой полной стоимости машины на сайте) - это пока единичные случаи в стране", - добавил он.