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Эксперт: пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж автомобилей
Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:08
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика

Эксперт: пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж автомобилей

07:08 28.07.2020
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© Fotolia / greyДевушка в новом автомобиле
Девушка в новом автомобиле
© Fotolia / grey
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.
"Онлайн-продажи восстановились уже в июне - на 0,5% по отношению к июню 2019-го, а по итогам июля они совершенно точно еще более значительно превысят прошлогодний уровень. Росту способствует как продление и расширение госпрограмм поддержки при приобретении новых машин ("семейный", "первый автомобиль" и т.д.), так и, естественно, отложенный покупательский спрос, возникший из-за того, что российские автодилеры из-за карантина не работали в апреле-мае, а в некоторых городах страны дилерские центы вообще открылись только с июля", - рассказал эксперт.
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Андреев отметил, что до пандемии компания прогнозировала преобладание доли онлайн-продаж автомобилей над офлайн к 2025 году. "Коронавирус лишь значительно ускорил этот процесс, и сейчас мы считаем, что это произойдет даже на год-два раньше. Предпосылки для этого - желание и готовность автопроизводителей развивать онлайн-каналы, и, конечно же, постепенный сдвиг покупательских привычек в сторону онлайн-торговли, как более быстрого, удобного и выгодного способа покупки машин. По нашим оценкам, сейчас уже около 20% покупок совершается через интернет. При этом чистые онлайн-продажи (с оплатой полной стоимости машины на сайте) - это пока единичные случаи в стране", - добавил он.
По данным Autospot.ru, российские онлайн-продажи новых автомобилей в первом полугодии 2020 года пострадали меньше, чем продажи в офлайне. При этом через агрегатор было продано на 20% меньше автомобилей - около 6300 штук на сумму свыше 10,4 миллиарда рублей. В топ-10 популярных у россиян автомобильных брендов вошли Kia, Hyundai, Skoda, Renault, Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, а также Mazda и BMW.
"Да, это на 20% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, как в количественном, так и в денежном выражении, но снижение стало меньшим, чем в целом по рынку. В период карантина, когда автосалоны были закрыты для посещения, для покупателей на первый план вышли преимущества подбора и покупки автомобиля онлайн", - отметил эксперт.
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