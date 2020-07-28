https://ria.ru/20200728/1575018784.html
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал в беседе с "Вечерней Москвой" коллег по шоу-бизнесу, в частности, певицу Лолиту Милявскую, за слишком высокие, по его мнению,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:08
2020-07-28T07:08
россия
шоу-бизнес
юрий лоза
лолита милявская
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https://ria.ru/20200720/1574576054.html
https://ria.ru/20200531/1572253019.html
rik
Если есть дураки,кто платит за Лолу,отчего не взять ?
69
28
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, юрий лоза, лолита милявская
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости
. Музыкант Юрий Лоза
раскритиковал в беседе с "Вечерней Москвой
" коллег по шоу-бизнесу, в частности, певицу Лолиту Милявскую
, за слишком высокие, по его мнению, расценки на выступления.
Ранее Милявская рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, что за каждое появление на сцене зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
"Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?". Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги?" — заявил Лоза.
По его словам, неправильно, когда люди, занимающиеся нужным и ответственным делом, получают меньше денег, чем "артист за 20 минут стояния на сцене".
"Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом", — отметил Лоза.
При этом певец добавил, что при всем желании не имеет возможности вводить "антикризисные" расценки на выступления своей команды. "Я не могу платить людям меньше денег. Я несу ответственность — у них семьи", - пояснил он.
Лоза добавил, что отталкивается от финансовых возможностей заказчика и иногда выступает бесплатно на благотворительных фестивалях.