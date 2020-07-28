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РИА Наука
https://ria.ru/20200728/1575018733.html
Женщина нашла на пляже необычных существ
Жительница города Манджера штата Западная Австралия нашла на побережье существ, которые были похожи на необычные яйца, сообщил портал Yahoo News. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:33
туризм
риа наука
западная австралия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573471856.html
Ну, и где же фото этих необычных существ???
45
7
западная австралия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
туризм, западная австралия

Женщина нашла на пляже необычных существ

07:07 28.07.2020 (обновлено: 15:33 28.07.2020)
47241
CC BY 2.0 / Graeme Churchard / Побережье города Манджера, Австралия
Побережье города Манджера, Австралия
CC BY 2.0 / Graeme Churchard /
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жительница города Манджера штата Западная Австралия нашла на побережье существ, которые были похожи на необычные яйца, сообщил портал Yahoo News.
Женщина опубликовала на Facebook серию фотографий своих последних находок на пляже. На снимках были запечатлены различные растения и животные, которых вынесло на берег волнами.
Одно из созданий было темно-красного цвета. Некоторые подписчики в комментариях предположили, что это яйца каких-то существ или плацента дельфина. Автор находки провела небольшое исследование и установила, что это странствующая актиния.
Изображение, снятое у озеро Лох-Несс
25 июня, 15:59
Точно оно. Британцу удалось заснять "лох-несское чудовище"
Актинии, или морские анемоны, — отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов. Представители лишены минерального скелета. Большинство актиний — сидячие организмы, обитающие на твердом морском грунте.
Ранее cвоими находками делился другой австралиец: он обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт.
Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это — "убийца собак".
Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук Университета Маккуори пояснил, что найденным существом оказался морской заяц.
3257172689
Обсудить 7
РИА НаукаТуризмЗападная Австралия
Популярные комментарии
Ну, и где же фото этих необычных существ???
28 июля, 09:06
Дмитрий Попов
3381102
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