Женщина нашла на пляже необычных существ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жительница города Манджера штата . Жительница города Манджера штата Западная Австралия нашла на побережье существ, которые были похожи на необычные яйца, сообщил портал Yahoo News

Женщина опубликовала на Facebook серию фотографий своих последних находок на пляже. На снимках были запечатлены различные растения и животные, которых вынесло на берег волнами.

Одно из созданий было темно-красного цвета. Некоторые подписчики в комментариях предположили, что это яйца каких-то существ или плацента дельфина. Автор находки провела небольшое исследование и установила, что это странствующая актиния.

Актинии, или морские анемоны, — отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов. Представители лишены минерального скелета. Большинство актиний — сидячие организмы, обитающие на твердом морском грунте.

Ранее cвоими находками делился другой австралиец: он обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт.

Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это — "убийца собак".