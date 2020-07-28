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Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 в Бурятии пока не подтвердились
Спасатели пока не подтвердили сведения очевидцев, которые якобы видели самолет Ан-2, пропавший 19 июля в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T07:00
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия

Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 в Бурятии пока не подтвердились

07:00 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Спасатели пока не подтвердили сведения очевидцев, которые якобы видели самолет Ан-2, пропавший 19 июля в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Поиски самолета продолжаются. По-прежнему работает два борта – Ми-8 и Ан-2. Вчера в районе поисков была высажена группа для проверки сведений очевидцев о возможном местонахождении самолета. Спасатели работают на местности для проверки сведений от очевидцев", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что из Новосибирска выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.
Самолет Ан-2
27 июля, 17:50
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 присоединится отряд добровольцев
000620
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Происшествия
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