Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 в Бурятии пока не подтвердились

"Поиски самолета продолжаются. По-прежнему работает два борта – Ми-8 и Ан-2. Вчера в районе поисков была высажена группа для проверки сведений очевидцев о возможном местонахождении самолета. Спасатели работают на местности для проверки сведений от очевидцев", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что из Новосибирска выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.