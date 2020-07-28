В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

МАГАДАН, 28 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики за сутки зафиксировали сразу три смерти пациентов с COVID-19 в Магадане, таким образом с начала эпидемии от инфекции в регионе умерли 10 человек, сообщила РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 выявлен у 1307 человек, 10 умерли, 912 вылечились. Регион проходит вторую стадию снятия карантинных ограничений: заработали кафе, спортивные залы, разрешена работа библиотек и музеев. При этом строгий масочный режим сохраняется.
"Все они были пожилыми людьми с грузом сопутствующих заболеваний. Одна пациента пыталась неделю лечиться на дому, что привело к ухудшению ситуации. У других пациентов тоже тяжелая история: один после инсульта, у другого острая хроническая почечная недостаточность и обострение на ее фоне. Пациенты находились в госпитале от четырех до десяти дней, медики боролись за их жизнь, но, к сожалению, ситуация была тяжелая. У всех троих был подтвержденный диагноз COVID-19", - рассказала Кузьменко.
Она также добавила, что в последнее время в инфекционные госпитали региона поступает много пожилых людей с лишним весом, с гипертонической болезнью и сахарным диабетом, что очень осложняет течение болезни.
"Сейчас у нас в инфекционном госпитале Магадана пятьдесят два пациента с диагностированной пневмонией, из них девять человек в тяжелом состоянии и шесть в очень тяжелом", - уточнила собеседница агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.