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В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Медики за сутки зафиксировали сразу три смерти пациентов с COVID-19 в Магадане, таким образом с начала эпидемии от инфекции в регионе умерли 10 человек,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество

В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

06:58 28.07.2020
20132
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи
МАГАДАН, 28 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики за сутки зафиксировали сразу три смерти пациентов с COVID-19 в Магадане, таким образом с начала эпидемии от инфекции в регионе умерли 10 человек, сообщила РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19  выявлен у 1307 человек, 10 умерли, 912 вылечились. Регион проходит вторую стадию снятия карантинных ограничений: заработали кафе, спортивные залы, разрешена работа библиотек и музеев. При этом строгий масочный режим сохраняется.
"Все они были пожилыми людьми с грузом сопутствующих заболеваний. Одна пациента пыталась неделю лечиться на дому, что привело к ухудшению ситуации. У других пациентов тоже тяжелая история: один после инсульта, у другого острая хроническая почечная недостаточность и обострение на ее фоне. Пациенты находились в госпитале от четырех до десяти дней, медики боролись за их жизнь, но, к сожалению, ситуация была тяжелая. У всех троих был подтвержденный диагноз COVID-19", - рассказала Кузьменко.
Она также добавила, что в последнее время в инфекционные госпитали региона поступает много пожилых людей с лишним весом, с гипертонической болезнью и сахарным диабетом, что очень осложняет течение болезни.
"Сейчас у нас в инфекционном госпитале Магадана пятьдесят два пациента с диагностированной пневмонией, из них девять человек в тяжелом состоянии и шесть в очень тяжелом", - уточнила собеседница агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
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