В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

"Все они были пожилыми людьми с грузом сопутствующих заболеваний. Одна пациента пыталась неделю лечиться на дому, что привело к ухудшению ситуации. У других пациентов тоже тяжелая история: один после инсульта, у другого острая хроническая почечная недостаточность и обострение на ее фоне. Пациенты находились в госпитале от четырех до десяти дней, медики боролись за их жизнь, но, к сожалению, ситуация была тяжелая. У всех троих был подтвержденный диагноз COVID-19", - рассказала Кузьменко.