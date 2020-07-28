Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью

"Наджиб Разак был признан виновным в одном эпизоде злоупотребления властью в суде по делу SRC International", - сообщается в Twitter-аккаунте газеты.

По этому делу экс-премьер обвиняется в связи с обнаружением на его личных счетах средств, принадлежащих компании SRC International, дочернего предприятия фонда 1MDB, в сумме 42 миллиона малайзийских ринггитов (9,8 миллиона долларов). Бывший премьер отрицает участие в расхищении фондов компании и заявляет о том, что не знал о происхождении денег, когда они поступали на его счета.

Наджибу Разаку по этому делу предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.

США, Дело о средствах компании SRC – одно из группы дел, связанных с миллиардными хищениями из фонда 1MDB, находящихся в производстве суда Куала-Лумпура, в которых в качестве одного из главных обвиняемых проходит экс-премьер и несколько его ближайших помощников. Коррупционный скандал, расследование которого продолжается уже несколько лет в Малайзии, Сингапуре Швейцарии и еще нескольких странах, стал причиной поражения правительства Наджиба Разака на выборах в Малайзии в мае 2018 года. Экс-премьер, его жена Росма Мансор и несколько его ближайших помощников были арестованы вскоре после выборов. Один из главных подозреваемых по делам о хищениях в 1MDB, малайзийский бизнесмен Лоу Тек Чжо (известный также, как Джо Лоу), которого следственные органы Малайзии, Сингапура и США считают разработчиком схемы хищений и основным ее исполнителем, покинул Малайзию в 2018 году, избежав ареста. Он до настоящего времени скрывается от правосудия.