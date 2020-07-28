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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили более 600 случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 633, зафиксированы четыре новых летальных исхода, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 600 случаев COVID-19

06:16 28.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 633, зафиксированы четыре новых летальных исхода, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Сутками ранее сообщалось о 340 новых случаях заражения.
По последним данным, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Германии достигло 206 242, скончались 9 122 пациента с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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