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СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Две футболистки погибли от удара молнии на юго-востоке мексиканской столицы Мехико, еще три спортсменки пострадали, сообщает издание Universal. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:09
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мехико (город), мексика, в мире

СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии

06:09 28.07.2020
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© AP Photo / Rodrigo AbdГроза
Гроза
© AP Photo / Rodrigo Abd
Гроза. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Две футболистки погибли от удара молнии на юго-востоке мексиканской столицы Мехико, еще три спортсменки пострадали, сообщает издание Universal.
По данным издания, что матч женской футбольной лиги, проходивший в муниципалитете Тлауак, был прерван из-за сильного дождя. Пять девушек вернулись за оставленным на футбольном поле мячом, в этот момент ударила молния. Всех пострадавших немедленно доставили в больницу, однако двум девушкам помочь не удалось, они скончались. Отмечается, что одна из погибших была несовершеннолетней.
Еще три спортсменки получили ожоги второй степени, в данный момент их жизням ничто не угрожает, отмечает издание.
Удар молнии возле статуи Свободы в Нью-Йорке
26 июля, 02:24Туризм
В Нью-Йорке сняли на видео, как молния ударила рядом со Статуей Свободы
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Мехико (город)МексикаВ мире
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