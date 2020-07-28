СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии

По данным издания, что матч женской футбольной лиги, проходивший в муниципалитете Тлауак, был прерван из-за сильного дождя. Пять девушек вернулись за оставленным на футбольном поле мячом, в этот момент ударила молния. Всех пострадавших немедленно доставили в больницу, однако двум девушкам помочь не удалось, они скончались. Отмечается, что одна из погибших была несовершеннолетней.