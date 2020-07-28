https://ria.ru/20200728/1575018284.html
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Две футболистки погибли от удара молнии на юго-востоке мексиканской столицы Мехико, еще три спортсменки пострадали, сообщает издание Universal. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:09
2020-07-28T06:09
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мехико (город), мексика, в мире