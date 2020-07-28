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Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал 12 предметов, которые автолюбителям необходимо брать с собой во время дальних поездок. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T05:52
2020-07-28T15:52
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россия
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за рулем
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, россия, илья пименов, авто, за рулем
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Эксперт журнала "За рулем
" Илья Пименов назвал
12 предметов, которые автолюбителям необходимо брать с собой во время дальних поездок.
В частности, следует сформировать так называемый аварийный набор, куда входят следующие предметы: знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода и сигнальный жилет.
Во время дальних поездок необходимо иметь с собой и запас топлива, рассказал эксперт. "Достаточно брать с собой в дальний путь канистру с топливом. Можно небольшую, литров на десять. Этого запаса наверняка хватит, чтобы дотянуть до ближайшей заправки", — пояснил Пименов.
Обязательной в дальней дороге является вода для питья и мытья рук, которую при необходимости также можно залить в бачок стеклоомывателя или расширительный бачок.
По словам автора, также необходимо иметь при себе моторное масло. "К сожалению, многие современные двигатели страдают так называемым масложором. <…> А поскольку моторные масла разных типов смешивать нельзя, в большое путешествие стоит взять хотя бы литровую канистру такого же масла, какое залито в двигатель", — порекомендовал он.
Еще при путешествиях на автомобиле не лишним будет набор для ремонта бескамерных шин. "Большинство проколов лечится быстро и с минимальными усилиями, и с этой работой справится даже "чайник", — отметил эксперт.
Кроме того, следует иметь с собой запасные предохранители на случай проблем с электрикой, а также набор ламп для оптики и фонарь, заключил Пименов.