Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Эксперт журнала "Илья Пименов Эксперт журнала " За рулем назвал 12 предметов, которые автолюбителям необходимо брать с собой во время дальних поездок.

В частности, следует сформировать так называемый аварийный набор, куда входят следующие предметы: знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода и сигнальный жилет.

Во время дальних поездок необходимо иметь с собой и запас топлива, рассказал эксперт. "Достаточно брать с собой в дальний путь канистру с топливом. Можно небольшую, литров на десять. Этого запаса наверняка хватит, чтобы дотянуть до ближайшей заправки", — пояснил Пименов.

Обязательной в дальней дороге является вода для питья и мытья рук, которую при необходимости также можно залить в бачок стеклоомывателя или расширительный бачок.

По словам автора, также необходимо иметь при себе моторное масло. "К сожалению, многие современные двигатели страдают так называемым масложором. <…> А поскольку моторные масла разных типов смешивать нельзя, в большое путешествие стоит взять хотя бы литровую канистру такого же масла, какое залито в двигатель", — порекомендовал он.

Еще при путешествиях на автомобиле не лишним будет набор для ремонта бескамерных шин. "Большинство проколов лечится быстро и с минимальными усилиями, и с этой работой справится даже "чайник", — отметил эксперт.