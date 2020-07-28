"Врачи без границ" обеспокоены ухудшением ситуации с COVID-19 в Сирии

"Уязвимость системы здравоохранения в северной Сирии подразумевает, что более крупная вспышка COVID-19 в скором времени создала бы чрезвычайную нагрузку на существующие (медицинские - ред.) учреждения и привела бы к тому, что не только люди с COVID-19, но и все пациенты с другими заболеваниями получали бы еще меньше ухода, чем сейчас", - заявил Фадель.