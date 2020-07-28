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Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии
Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил разгром офиса консульства страны в столице Колумбии Боготе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T05:29
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