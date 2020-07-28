Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575017984.html
Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии
Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил разгром офиса консульства страны в столице Колумбии Боготе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T05:29
венесуэла
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_d2cbc3a668e4eacfe66c6fbefe19f2f6.jpg
https://ria.ru/20200515/1571467374.html
венесуэла
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_d2cbc3a668e4eacfe66c6fbefe19f2f6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_168:0:2831:1997_1400x0_80_0_0_65d479d5c7a16ac1a0ae2fe6f2ac2f0d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_501:0:2498:1997_1400x0_80_0_0_b9a8dbb9bb66048e46a57c3d1fc38fc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венесуэла, колумбия, в мире

Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии

05:29 28.07.2020
389
© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу
© Flickr / Tijs Zwinkels
Вид на Боготу. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил разгром офиса консульства страны в столице Колумбии Боготе.

"Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена. Власти Колумбии оставили ее без защиты, нарушив Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Колумбия должна ответить за это", - написал Арреаса в Twitter.

Он также приложил к публикации видеозапись, на которой видно, что штаб-квартира полностью разгромлена, мебель сломана, окна выбиты, а стены исписаны граффити.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
15 мая, 02:33Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу
0000143
Обсудить 0
ВенесуэлаКолумбияВ мире
Рекомендуем
Казахстан
В Казахстане за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса
Суперкар Lamborghini Huracan
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
Скорая помощь в Сирии
"Врачи без границ" обеспокоены ухудшением ситуации с COVID-19 в Сирии
Сальвадор
В Сальвадоре число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
Ким Чен Ын: ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны
Гроза
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Наджиб Тун Разак
Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью
Венесуэла
В Венесуэле изъяли девять тонн наркотиков на границе с Колумбией
Розовое игристое вино
Раскрыта причина особого влияния вина на россиян
Богдана Осипова с детьми
Прокуроры потребовали оставить под стражей заключенную в США россиянку
Сыр
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Мясо
РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Акула
На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния