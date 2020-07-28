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В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом за сутки впервые умерли в Приморье, общее число заболевших достигло 6,5 тысячи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

05:28 28.07.2020 (обновлено: 08:49 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусом за сутки впервые умерли в Приморье, общее число заболевших достигло 6,5 тысячи, сообщает правительство региона.
Ранее в регионе фиксировались не более двух смертей от коронавируса в сутки.
"В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Четыре случая закончились летальным исходом... Общее количество случаев COVID с начала эпидемии составляет 6500 – суточный показатель свыше сотни заболевших сохраняется на протяжении недели. Выздоровели 4953 пациента (+132 за сутки), не справились с инфекцией 74 пациента", - говорится в сообщении.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает масочный режим и социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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