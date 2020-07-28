В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусом за сутки впервые умерли в Приморье, общее число заболевших достигло 6,5 тысячи, сообщает правительство региона.
Ранее в регионе фиксировались не более двух смертей от коронавируса в сутки.
"В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Четыре случая закончились летальным исходом... Общее количество случаев COVID с начала эпидемии составляет 6500 – суточный показатель свыше сотни заболевших сохраняется на протяжении недели. Выздоровели 4953 пациента (+132 за сутки), не справились с инфекцией 74 пациента", - говорится в сообщении.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает масочный режим и социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.