В Сальвадоре число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

В общей сложности коронавирусом в Сальвадоре заразились 15 035 человек. Скончались 408 пациентов с подтвержденным COVID-19. Излечились с начала эпидемии 7 793 заболевших. В общей сложности в стране были проведены 229 186 тестов на COVID-19.