Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда

"В течение нескольких дней после получения средств Хайнс приобрел спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска примерно за 318 тысяч долларов, который он зарегистрировал совместно на свое имя и имя одной из своих компаний. В течение нескольких дней и недель после этого Хайнс не производил выплаты заработной платы, которые он требовал по своим кредитным заявкам. Вместо этого он делал покупки в роскошных магазинах и на курортах Майами-Бич", - говорится в сообщении.