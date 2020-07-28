Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575017751.html
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:34
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948176_0:398:2694:1913_1400x0_80_0_0_b0904b722101d96986acc6de3857a669.jpg
https://ria.ru/20200727/1574987137.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574981630.html
Сейчас опять набегут навальнята и гости с Украины орать про сто тысяч гневных граждан, жаждущих сменить Путина.
714
Митингующие показали свое лицо, одни провокаторы. Нормальные люди дома сидят, либо работают.
607
459
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948176_0:398:2694:1913_1400x0_80_0_0_b0904b722101d96986acc6de3857a669.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948176_0:27:2694:2048_1400x0_80_0_0_afd8e73231d4282c64acddefacf71e70.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948176_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_34aa3c81507af4d300122afba23475fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

05:16 28.07.2020 (обновлено: 09:34 28.07.2020)
141585
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Митинг в субботу, 25 июля, по данным мэрии, собрал 6,5 тысяч человек. Представитель силовых структур сообщал РИА Новости о 8 тысячах участников. По оценке Дегтярева, их было 10 тысяч.
"В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга", - сказал он.
Он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.
Владимир Джабаров
27 июля, 14:55
Джабаров призвал хабаровчан дать Дегтяреву поработать
"Это абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я, как врио губернатора, продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь", - сказал Дегтярев.
Так, по его словам, он подписал постановление о сохранении льготных авиабилетов для жителей северных территорий. В среду краевая дума рассмотрит вопрос о внесении поправок в краевой бюджет.
"Так что льготные билеты сохраняются, это одно из завоеваний и один из тех моментов, которые Сергей Иванович Фургал сделал. А в Москве партия и (лидер партии Владимир - ред.) Жириновский ему помогают. С Владимиром Вольфовичем я говорил, Сергею Ивановичу оказывается всемерная поддержка", - сказал Дегтярев.
Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
В Хабаровске с 11 июля начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала, сейчас к ним присоединились и другие города. Акции в Хабаровске проходят на фоне роста заболевших коронавирусом. Они собирают от 100 до нескольких тысяч человек. Самый массовый митинг был 11 июня, он собрал 12 тысяч человек.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
27 июля, 13:49
"Скорее успокаивается". В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
87239122144556
Обсудить 459
Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас опять набегут навальнята и гости с Украины орать про сто тысяч гневных граждан, жаждущих сменить Путина.
28 июля, 06:01
не либерал
301421130276
Митингующие показали свое лицо, одни провокаторы. Нормальные люди дома сидят, либо работают.
28 июля, 07:16
Unnamed User
40033242157
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Аэропорт Южно-Сахалинска
Сообщение о "минировании" аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Пожилые женщины в медицинских масках
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
Гроза
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Предприятие Pemex
СМИ: первые слушания по делу экс-директора Pemex пройдут 28 июля
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
Суперкар Lamborghini Huracan
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
Девушка выбирает правильное питание
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
"Известия": Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Дананг, Вьетнам
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния