Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Михаил Дегтярев в Instagram. Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске , заявил врио губернатора Хабаровского края

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала . Митинг в субботу, 25 июля, по данным мэрии, собрал 6,5 тысяч человек. Представитель силовых структур сообщал РИА Новости о 8 тысячах участников. По оценке Дегтярева, их было 10 тысяч.

"В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга", - сказал он.

Он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.

"Это абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я, как врио губернатора, продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь", - сказал Дегтярев.

Так, по его словам, он подписал постановление о сохранении льготных авиабилетов для жителей северных территорий. В среду краевая дума рассмотрит вопрос о внесении поправок в краевой бюджет.

"Так что льготные билеты сохраняются, это одно из завоеваний и один из тех моментов, которые Сергей Иванович Фургал сделал. А в Москве партия и (лидер партии Владимир - ред.) Жириновский ему помогают. С Владимиром Вольфовичем я говорил, Сергею Ивановичу оказывается всемерная поддержка", - сказал Дегтярев.

Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".