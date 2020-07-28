РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает . Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

На долю материкового Китая за шесть месяцев пришлось 45 процентов поставок в натуральном выражении, а с учетом автономного Гонконга — 54 процента. Доля Украины в российском экспорте снизилась с 28 процентов до 16, однако отгрузка продукции выросла с 42 миллионов долларов до 53 миллионов долларов.

Как пояснили аналитики, российский экспорт вырос в основном из-за увеличения поставок мяса птицы. Кроме того, в этом году отечественные производители получили право экспортировать в КНР не только птицу, но и охлажденную говядину.

По данным главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции и продуктов из России в Китай вырос на четверть и составил 1,8 миллиарда долларов. Таким образом, впервые в истории пищевые товары вышли на второе после нефти место в российских поставках.