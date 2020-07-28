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РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:34
россия
китай
сша
экономика
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https://ria.ru/20200514/1571451691.html
в России едят мяса гораздо больше чем 20 лет назад и 10 лет назад. Прилавки завалены ...но ты кукарекой дальше.
397
Неужели у нас все стало так хорошо, что есть лишнее на продажу?
200
204
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151224/59/1512245901_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_315c04e269006a7acc968ff249f6ff43.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, сша, экономика

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

05:13 28.07.2020 (обновлено: 08:34 28.07.2020)
23910
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМясо
Мясо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мясо. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
На долю материкового Китая за шесть месяцев пришлось 45 процентов поставок в натуральном выражении, а с учетом автономного Гонконга — 54 процента. Доля Украины в российском экспорте снизилась с 28 процентов до 16, однако отгрузка продукции выросла с 42 миллионов долларов до 53 миллионов долларов.
Как пояснили аналитики, российский экспорт вырос в основном из-за увеличения поставок мяса птицы. Кроме того, в этом году отечественные производители получили право экспортировать в КНР не только птицу, но и охлажденную говядину.
По данным главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции и продуктов из России в Китай вырос на четверть и составил 1,8 миллиарда долларов. Таким образом, впервые в истории пищевые товары вышли на второе после нефти место в российских поставках.
По словам экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, Китай, опасаясь нового витка торгового противостояния с США, наращивает импорт пищевой продукции из России.
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Обсудить 204
РоссияКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
в России едят мяса гораздо больше чем 20 лет назад и 10 лет назад. Прилавки завалены ...но ты кукарекой дальше.
28 июля, 06:31
Leroy Cox
14121022726
Неужели у нас все стало так хорошо, что есть лишнее на продажу?
28 июля, 05:20
Максим Буланов
105640283
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