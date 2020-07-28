Дегтярев обсудит с главой Минстроя вопрос об обманутых дольщиках

"Поговорил по телефону вчера с двумя министрами, это Владимир Владимирович Якушев – стройка и ЖКХ, он обещает к нам приехать (в Хабаровск – ред.), мы обязательно его примем и поговорим о подготовке к зиме и об обманутых дольщиках. Здесь их много, я все обращения вижу, люди негодуют, строители некоторые подходят к своим обязанностям очень плохо, но и в целом о строительной отрасли поговорим", - сказал Дегтярев в Instagram.