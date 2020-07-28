Дегтярев обсудит с главой Минстроя вопрос об обманутых дольщиках

ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует обсудить с главой Минстроя Владимиром Якушевым вопросы обманутых дольщиков, а с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным - вырубку лесов.
"Поговорил по телефону вчера с двумя министрами, это Владимир Владимирович Якушев – стройка и ЖКХ, он обещает к нам приехать (в Хабаровск – ред.), мы обязательно его примем и поговорим о подготовке к зиме и об обманутых дольщиках. Здесь их много, я все обращения вижу, люди негодуют, строители некоторые подходят к своим обязанностям очень плохо, но и в целом о строительной отрасли поговорим", - сказал Дегтярев в Instagram.
По его словам, он также разговаривал, это министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.
"Мы с ним обсудили состояние лесов. С лесами просто беда: тащат, тащат и тащат, пилят, жгут. К народному достоянию и предприниматели, и местные жители относятся плохо. Эту ситуацию будем исправлять со всеми надзорными и правоохранительными органами", - заявил врио губернатора.
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