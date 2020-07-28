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Дегтярев обсудит с главой Минстроя вопрос об обманутых дольщиках
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует обсудить с главой Минстроя Владимиром Якушевым вопросы обманутых дольщиков, а с главой Минприроды... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T05:02
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил дегтярев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир якушев
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общество
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил дегтярев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир якушев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев обсудит с главой Минстроя вопрос об обманутых дольщиках

05:02 28.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует обсудить с главой Минстроя Владимиром Якушевым вопросы обманутых дольщиков, а с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным - вырубку лесов.

"Поговорил по телефону вчера с двумя министрами, это Владимир Владимирович Якушев – стройка и ЖКХ, он обещает к нам приехать (в Хабаровск – ред.), мы обязательно его примем и поговорим о подготовке к зиме и об обманутых дольщиках. Здесь их много, я все обращения вижу, люди негодуют, строители некоторые подходят к своим обязанностям очень плохо, но и в целом о строительной отрасли поговорим", - сказал Дегтярев в Instagram.

По его словам, он также разговаривал, это министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.
"Мы с ним обсудили состояние лесов. С лесами просто беда: тащат, тащат и тащат, пилят, жгут. К народному достоянию и предприниматели, и местные жители относятся плохо. Эту ситуацию будем исправлять со всеми надзорными и правоохранительными органами", - заявил врио губернатора.
Владимир Джабаров
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил ДегтяревМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ЯкушевХабаровскХабаровский крайОбщество
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