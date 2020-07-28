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Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него в связи со вспышкой коронавируса, сообщается РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:57
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дананг, вьетнам, в мире

Во Вьетнаме приостановили внутренние полеты в Дананг из-за коронавируса

04:57 28.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него в связи со вспышкой коронавируса, сообщается на официальном портале правительства страны.
"Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в и из города Дананг будут приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство также приняло решение приостановить работу наземного транспорта в и из Дананга, а также в самом городе. Исключения составят перевозки больных, а также пассажирские перевозки, необходимые для выхода на работу, перевозки еды и товаров.
В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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