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Ким Чен Ын: ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что силы военного и стратегического сдерживания КНДР как страны, обладающей ядерным оружием, навсегда обеспечат ей... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:43
ким чен ын
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ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире

Ким Чен Ын: ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны

04:43 28.07.2020
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© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
© Фото : ЦТАК
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что силы военного и стратегического сдерживания КНДР как страны, обладающей ядерным оружием, навсегда обеспечат ей мирное существование и национальную безопасность, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын сделал это заявление в своей поздравительной речи на 6-м Общереспубликанском слете ветеранов, состоявшемся в понедельник в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны 1950-53 годов.
"Чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую. Поэтому там, где другие бы уже 100 раз упали и сдались, мы, преодолевая трудности, выносливо терпя всевозможные угрозы и провокации, шли путем саморазвития в качестве ядерной державы. Теперь мы стали страной, которая может надежно и устойчиво защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов в любой их форме и от запугивания военной угрозой. Война – это вооруженный конфликт с тем, на кого смотрят сверху вниз. Теперь никто не сможет недооценивать нас. А если станет – ему придется заплатить за это соответствующую цену", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.
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По словам лидера КНДР, ожесточенная борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и "давление со стороны империалистов" только возросло. Чтобы защитить страну от внешних угроз, КНДР никогда не перестанет "оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал", с которым силы других стран не смогут сравниться, отметил он.
"Благодаря нашим надежным и эффективным силам сдерживания, на этой земле больше не будет войны, и наша национальная безопасность и будущее будут твердо гарантированы навсегда", - заявил Ким Чен Ын.
Первый слет ветеранов войны КНДР провела в 1993 году, на 40-летие окончания войны. Четыре других состоялись в 2012, 2013, 2015 и 2018 годах. Последний раз Ким Чен Ын выступал на этом мероприятии с речью в 2015 году.
Как отметили южнокорейские СМИ, в этом году мероприятие, скорее, направлено на укрепление внутреннего единства перед экономическими последствиями пандемии коронавируса и санкций.
ЦТАК также сообщил, что в центре Пхеньяна в честь годовщины окончания войны был устроен фейерверк, и многие люди пришли посмотреть на него.
Корейская война закончилась лишь подписанием 27 июля 1953 года соглашения о перемирии КНДР с воевавшими под флагом ООН войсками США, что технически оставило Южную и Северную Корею в состоянии войны.
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