Ким Чен Ын: ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны

"Чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую. Поэтому там, где другие бы уже 100 раз упали и сдались, мы, преодолевая трудности, выносливо терпя всевозможные угрозы и провокации, шли путем саморазвития в качестве ядерной державы. Теперь мы стали страной, которая может надежно и устойчиво защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов в любой их форме и от запугивания военной угрозой. Война – это вооруженный конфликт с тем, на кого смотрят сверху вниз. Теперь никто не сможет недооценивать нас. А если станет – ему придется заплатить за это соответствующую цену", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.