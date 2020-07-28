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В Хабаровском крае с 9 августа могут возобновить работу рестораны и кафе
Рестораны и кафе в Хабаровском крае, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса с конца марта, могут возобновить работу 9 августа, сообщил врио... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:41
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае с 9 августа могут возобновить работу рестораны и кафе

04:41 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Рестораны и кафе в Хабаровском крае, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса с конца марта, могут возобновить работу 9 августа, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев во вторник в Instagram.
Он отметил, что провел совещание, которое было посвящено открытию предприятий общественного питания. По его словам, в нем участвовали владельцы таких предприятий и представители Роспотребнадзора.
"Ориентировочно, 9 августа мы планируем открыть все предприятия общепита, готовые к тому, чтобы работать в новых условиях", - сказал Дегтярев.
По его словам, на совещании был определен порядок работы ресторанов и кафе, он будет утвержден постановлением правительства, "чтобы рестораторы несли ответственность за здоровье хабаровчан". Он добавил, что местные органы власти будут контролировать готовность предприятий общепита к работе в новых условиях.
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Он отметил также, что в ближайшее время могут открыться детские лагеря. "У нас полная боевая готовность по детским лагерям, по пришкольным лагерям, и мы с Роспотребнадзором достигли договоренности, что мы открываем для детей на две смены эти учреждения", - сказал Дегтярев.
По его словам, дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем дети в организованных группах под присмотром эпидемиологов и воспитателей.
С 11 июня в Хабаровском крае начался первый этап выхода из режима ограничений, начали работать летние кафе, фитнес-клубы, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. Ряд ограничений продлен по 9 августа. Среди них запрет на обслуживание посетителей внутри помещений ресторанов и кафе, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями, а также запрещены массовые мероприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
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