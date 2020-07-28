В Хабаровском крае с 9 августа могут возобновить работу рестораны и кафе

Он отметил, что провел совещание, которое было посвящено открытию предприятий общественного питания. По его словам, в нем участвовали владельцы таких предприятий и представители Роспотребнадзора

"Ориентировочно, 9 августа мы планируем открыть все предприятия общепита, готовые к тому, чтобы работать в новых условиях", - сказал Дегтярев.

По его словам, на совещании был определен порядок работы ресторанов и кафе, он будет утвержден постановлением правительства, "чтобы рестораторы несли ответственность за здоровье хабаровчан". Он добавил, что местные органы власти будут контролировать готовность предприятий общепита к работе в новых условиях.

Он отметил также, что в ближайшее время могут открыться детские лагеря. "У нас полная боевая готовность по детским лагерям, по пришкольным лагерям, и мы с Роспотребнадзором достигли договоренности, что мы открываем для детей на две смены эти учреждения", - сказал Дегтярев.

По его словам, дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем дети в организованных группах под присмотром эпидемиологов и воспитателей.

С 11 июня в Хабаровском крае начался первый этап выхода из режима ограничений, начали работать летние кафе, фитнес-клубы, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. Ряд ограничений продлен по 9 августа. Среди них запрет на обслуживание посетителей внутри помещений ресторанов и кафе, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями, а также запрещены массовые мероприятия.