https://ria.ru/20200728/1575017541.html
В Хабаровском крае с 9 августа могут возобновить работу рестораны и кафе
Рестораны и кафе в Хабаровском крае, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса с конца марта, могут возобновить работу 9 августа, сообщил врио... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:41
2020-07-28T04:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dc4310f9071d81d7dc99237cf2c6d173.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574981630.html
https://ria.ru/20200726/1574925299.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dc4310f9071d81d7dc99237cf2c6d173.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_ed0464884c90578a22ba8e380b15a778.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_060ef279549d7d455ceb096ca918802f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости.
Рестораны и кафе в Хабаровском крае
, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса
с конца марта, могут возобновить работу 9 августа, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев
во вторник в Instagram
.
Он отметил, что провел совещание, которое было посвящено открытию предприятий общественного питания. По его словам, в нем участвовали владельцы таких предприятий и представители Роспотребнадзора
.
"Ориентировочно, 9 августа мы планируем открыть все предприятия общепита, готовые к тому, чтобы работать в новых условиях", - сказал Дегтярев.
По его словам, на совещании был определен порядок работы ресторанов и кафе, он будет утвержден постановлением правительства, "чтобы рестораторы несли ответственность за здоровье хабаровчан". Он добавил, что местные органы власти будут контролировать готовность предприятий общепита к работе в новых условиях.
Он отметил также, что в ближайшее время могут открыться детские лагеря. "У нас полная боевая готовность по детским лагерям, по пришкольным лагерям, и мы с Роспотребнадзором достигли договоренности, что мы открываем для детей на две смены эти учреждения", - сказал Дегтярев.
По его словам, дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем дети в организованных группах под присмотром эпидемиологов и воспитателей.
С 11 июня в Хабаровском крае начался первый этап выхода из режима ограничений, начали работать летние кафе, фитнес-клубы, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. Ряд ограничений продлен по 9 августа. Среди них запрет на обслуживание посетителей внутри помещений ресторанов и кафе, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями, а также запрещены массовые мероприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.