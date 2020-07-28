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В Китае за сутки выявили 68 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 68 случаев коронавируса и 34 бессимптомных носителя, из больниц выписали 16 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 68 случаев COVID-19

04:24 28.07.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 68 случаев коронавируса и 34 бессимптомных носителя, из больниц выписали 16 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 68 новых случаев 64 - локальные (57 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, шесть - в провинции Ляонин и один - в Пекине), остальные 4 - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 959 случаев коронавирусной инфекции, 78 934 человека выздоровели, 391 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2053, выздоровел 1971 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 34 таких случая, из них шесть – ввозные, остальные 28 – локальные, из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 306 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2778 случаев заражения (22 человека скончались, 1486 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 462 человека (7 скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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