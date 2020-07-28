В Китае за сутки выявили 68 случаев COVID-19

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 34 таких случая, из них шесть – ввозные, остальные 28 – локальные, из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 306 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.