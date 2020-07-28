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Число случаев коронавируса в Мексике приблизилось к 400 тысячам
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Мексике выросло до 395 489, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, мексика, в мире

Число случаев коронавируса в Мексике приблизилось к 400 тысячам

04:22 28.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Мексике выросло до 395 489, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
"На 27 июля 2020 года подтверждено 395 489 случаев COVID-19, 85 986 являются подозрительными", - написал он в Twitter.
Всего погибли 44 022 человека, 256 777 пациентов выздоровели.
Министр сообщил, что в стране занято 47% коек в больницах, что касается коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, их занято 38%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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