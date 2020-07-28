https://ria.ru/20200728/1575017440.html
Число случаев коронавируса в Мексике приблизилось к 400 тысячам
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Мексике выросло до 395 489, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:22
2020-07-28T04:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_78e06c83645aed7ab2aaa0e95685c41f.jpg
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_78e06c83645aed7ab2aaa0e95685c41f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a2dc979e068d6e2658d18ad045905f62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_327:0:2375:2048_1400x0_80_0_0_084fc5f24adc4191d6fcddd2d85e1c71.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мексика, в мире