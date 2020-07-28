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"Известия": Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Минфин подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые предполагают перечисление в Пенсионный фонд денежных средств граждан, в отношении которых... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:06
2020-07-28T12:28
россия
пенсионный фонд рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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россия, пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Минфин
подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые предполагают перечисление в Пенсионный фонд
денежных средств граждан, в отношении которых не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения. Об этом сообщают "Известия
" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Поправки предлагается внести в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
Проект закона, по данным издания, внесен в правительство, при этом новые нормы могут вступить в силу уже в декабре нынешнего года.
Как пишут "Известия", в большинстве фракций нижней палаты парламента заявили о готовности поддержать инициативу Минфина, в ПФР предложение ведомства не комментируют.
Ранее Министерство финансов предложило конфисковывать незаконно выведенную из России валюту. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что в действующем законодательстве конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.
Предполагается, что после принятия поправок такая мера будет использоваться в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы (ст. 193 и 193.1 УК).