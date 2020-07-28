"Известия": Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Минфин подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые предполагают перечисление в Пенсионный фонд денежных средств граждан, в отношении которых не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на пресс-службу министерства.

Поправки предлагается внести в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.

Проект закона, по данным издания, внесен в правительство, при этом новые нормы могут вступить в силу уже в декабре нынешнего года.

Как пишут "Известия", в большинстве фракций нижней палаты парламента заявили о готовности поддержать инициативу Минфина, в ПФР предложение ведомства не комментируют.

Ранее Министерство финансов предложило конфисковывать незаконно выведенную из России валюту. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что в действующем законодательстве конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.