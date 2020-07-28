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СМИ: первые слушания по делу экс-директора Pemex пройдут 28 июля
Первые слушания по делу экс-директора мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойи, обвиняемого в коррупции, пройдут во вторник, сообщила газета... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:48
pemex
мексика
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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pemex, мексика, в мире

СМИ: первые слушания по делу экс-директора Pemex пройдут 28 июля

03:48 28.07.2020
4796
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex
Предприятие Pemex
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Предприятие Pemex. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Первые слушания по делу экс-директора мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойи, обвиняемого в коррупции, пройдут во вторник, сообщила газета Excelsior.
"Источники в судебных кругах проинформировали, что первые слушания по делу Эмилио Лосойи, экс-директора Pemex, пройдут во вторник, 28 июля в 9.00 в Мехико", - отмечает издание.
Новые правила, введенные в связи с COVID-19, позволяют проводить слушания посредством видеоконференции.
Одиннадцать дней назад Лосойя был экстрадирован из Испании и доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем.
Подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя был задержан в феврале 2020 года в элитном коттеджном поселке на окраине Малаги после того, как в мае 2019 года скрылся от мексиканского правосудия.
Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.
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