СМИ: первые слушания по делу экс-директора Pemex пройдут 28 июля

"Источники в судебных кругах проинформировали, что первые слушания по делу Эмилио Лосойи, экс-директора Pemex, пройдут во вторник, 28 июля в 9.00 в Мехико", - отмечает издание.
Новые правила, введенные в связи с COVID-19, позволяют проводить слушания посредством видеоконференции.
Одиннадцать дней назад Лосойя был экстрадирован из Испании и доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем.
Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.