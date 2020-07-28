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Сообщение о "минировании" аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:09
южно-сахалинск
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
южно-сахалинск, происшествия

Сообщение о "минировании" аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

03:41 28.07.2020 (обновлено: 04:09 28.07.2020)
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© РИА Новости / В.Титов / Перейти в фотобанкАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска
© РИА Новости / В.Титов
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Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл – РИА Новости. Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
Анонимное сообщение о бомбе поступило утром во вторник на сайт воздушной гавани. Всех находившихся там людей сразу же эвакуировали. Здание аэропорта осмотрели сотрудники экстренных служб, взрывчатки они не нашли.
Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме, отметила Суетинова.
Рабочие в терминале D аэропорта Шереметьево
27 июля, 14:31
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Шереметьево"
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Южно-СахалинскПроисшествия
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