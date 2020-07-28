Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в Якутии

"В ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в этом году в Якутии впервые был зарегистрирован лесной пожар на территории, расположенной за Северным полярным кругом. "Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны", - отмечают ученые.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.