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Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в Якутии
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают об ухудшении в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:32
республика саха (якутия)
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
общество
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республика саха (якутия), всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), общество

Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в Якутии

03:32 28.07.2020
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают об ухудшении в ближайшие две недели ситуации с природными пожарами на территории Якутии из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков.
"В ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в этом году в Якутии впервые был зарегистрирован лесной пожар на территории, расположенной за Северным полярным кругом. "Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны", - отмечают ученые.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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Республика Саха (Якутия)Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Общество
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