https://ria.ru/20200728/1575017125.html
В Венесуэле изъяли девять тонн наркотиков на границе с Колумбией
Глава министерства внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о конфискации более девяти тонн кокаина и пасты для изготовления кокаина на границе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:29
2020-07-28T03:29
венесуэла
колумбия
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574516036.html
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, колумбия, в мире