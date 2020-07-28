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В Венесуэле изъяли девять тонн наркотиков на границе с Колумбией
Глава министерства внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о конфискации более девяти тонн кокаина и пасты для изготовления кокаина на границе с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:29
венесуэла
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венесуэла, колумбия, в мире

В Венесуэле изъяли девять тонн наркотиков на границе с Колумбией

03:29 28.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о конфискации более девяти тонн кокаина и пасты для изготовления кокаина на границе с Колумбией.
"Были ликвидированы два крупных лагеря с 25 лабораториями по производству наркотиков, и изъято 9 173 кг кокаина и пасты на основе коки на границе с Колумбией, в частности в муниципалитете Хесус Мария Семпрун в штате Сулия", - написал Ревероль в Twitter.
По словам министра, операция проводилась сотрудниками Вооруженных сил Венесуэлы и Национального управления по борьбе с наркотиками.
В ходе операции было также уничтожено более 17 тонн химикатов и других инструментов, используемых для производства кокаина.
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