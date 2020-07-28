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В Колумбии задержали племянника главаря наркокартеля "Клан Залива"
Миграционная служба Колумбии задержала племянника главаря самой крупной преступной группировки страны "Клан Залива", следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:27
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РИА Новости
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353
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колумбия, в мире

В Колумбии задержали племянника главаря наркокартеля "Клан Залива"

03:27 28.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбии
Полиция Колумбии
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Миграционная служба Колумбии задержала племянника главаря самой крупной преступной группировки страны "Клан Залива", следует из сообщения ведомства.
"Миграционная служба Колумбии задержала в Боготе гражданина Колумбии Арлея Антонио Усугу Торреса, по прозвищу "07". Усуга Торрес, который является племянником "Отониэля" (лидера группировки Даиро Антонио Усуги – ред.), был задержан, когда прибыл в страну из США на рейсе для депортированных", - говорится в заявлении.
"07" является одним из лидеров преступной банды Урабеньос, он был экстрадирован в США в 2016 году по обвинению в наркотрафике.
Арлей Усуга был передан в руки компетентных органов.
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