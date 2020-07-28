https://ria.ru/20200728/1575017100.html
В Колумбии задержали племянника главаря наркокартеля "Клан Залива"
Миграционная служба Колумбии задержала племянника главаря самой крупной преступной группировки страны "Клан Залива", следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:27
2020-07-28T03:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, в мире